البرهان يعين وزراء جدداً في الخارجية والثقافة والإعلام والتجارة والشؤون الدينية والأوقاف

بورتسودان: السوداني

أصدر رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عددا من القرارات باعتماد وزراء جدد وإنهاء تكليف آخرين.

وقرر البرهان، اعتماد قرار مجلس الوزراء الانتقالي، بإنهاء تكليف السفير حسين عوض علي محمد من مهام وزير الخارجية. واعتماد تكليف السفير علي يوسف أحمد الشريف بمهام وزير الخارجية.

كما أصدر البرهان، قراراً باعتماد قرار مجلس الوزراء الانتقالي، القاضي بإنهاء تكليف د. جراهام عبد القادر من مهام وزير الثقافة والإعلام، واعتماد تكليف خالد الإعيسر بمهام وزير الثقافة والإعلام.

على ذات الصعيد، اعتمد البرهان قرار مجلس الوزراء الانتقالي، القاضي بتكليف عمر أحمد علي بانفير بمهام وزير التجارة والتموين.

واعتمد البرهان، قرار مجلس الوزراء الانتقالي، القاضي بإنهاء تكليف أسامة حسن محمد أحمد من مهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف، واعتماد تكليف عمر بخيت محمد آدم بمهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف.