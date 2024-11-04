بريطانيا تقول إنها تخطط لجعل قضية السودان أولوية

لندن: السوداني

قالت بريطانيا إنها تخطط لجعل قضية السودان أولوية خلال شهر نوفمبر ــ حيث تولت بريطانيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي.

ونوه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى انه سوف يتواجد في نيويورك لطرح القضايا – سواء الإنسانية منها، أو المتعلقة بكيفية جمع الأطراف لمحاولة الوصول إلى حل سلمي.

وأشار الى أن الصراع في السودان يشكل “مصدر قلق كبير والكارثة الإنسانية التي تتكشف الآن منذ عدة أشهر هي مصدر قلق كبير للغاية والخسائر البشرية لا تُصدق وتفوق صراعات أخرى حول العالم”.

وأضاف: “كان من دواعي القلق الكبير أن السودان لم يُحظَ بالاهتمام الدولي الذي يستحقه، نظرًا لكون الأمر لا يتعلق فقط بالمعاناة، بل بالطريقة التي يزعزع فيها استقرار المنطقة الأوسع، وقد تكون هناك تداعيات هائلة إذا أصبح السودان دولة فاشلة بالكامل”.

وتابع: “لقد تولينا للتوِّ رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واعتزم جعل السودان أولويتي خلال هذا الشهر”.

وزاد: “تداعيات هائلة ليس فقط على شرق أفريقيا والقارة الأفريقية، بل بالطبع على أوروبا أيضًا”.