السفارة السودانية تحل مشكلة رسوم الطلاب السودانيين بالجامعات المصرية

كتبت: سوسن محجوب

أكد الملحق الثقافي بالسفارة السودانية بالقاهرة د. عاصم أحمد حسن، ان إدارة الوافدين المصرية أعفت جميع الطلاب السودانيين – الباقين للإعادة بسبب الرسوب، والبالغ عددهم 3 آلاف طالب من دفع الرسوم وفق القرار الجديد والقاضي بالدفع 100%.

وقال لـ(السوداني) إنّ قرار زياد الرسوم سوف يشمل الذين يرسبون في العام الدراسي 2024 ــ 2025.

ووصف المستشار الثقافي،

عملية الرسوب والإعادة بأعداد كبيرة وسط الطلاب السودانييين بالجامعات المصرية بأنها “ظاهرة مزعجة وغير لائقة في سمعة الطلاب السودانييين وتحتاج إلى وقفة ومراجعة”.

هذا، وقد عدّد جملة من الأسباب التي قد تكون سبباً لرسوب الطلاب السودانييين مثل تداعيات الحرب التي أثرت على كل شئ، أو ناتجة عن توقف الدراسة في فترة الحرب.

وحث د. عاصم المستشار الثقافي، روابط الطلاب السودانييين في الجامعات المصرية توضيح أسباب الرسوب والإعادة وتقديم مقترحات الحلول المناسبة لهذه المشكلة.