مجلس السيادة يشكر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعمه للشعب السوداني في محنته

بورتسودان: السوداني

أعلن مجلس السيادة، عن شكره وتقديره لجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمـال الإنسانية، ووقوفه ودعمه للشعب السوداني في محنته وتجاوز الآثار الإنسانية للحرب من خلال البرامج والمشاريع النوعية التي ظل يقدمها.

والتقى عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام الفريق، إبراهيم جابر، اليوم بمكتبه، وفد مركز الملك سلمان، بحضور سعادة سفير المملكة العربية السعودية بالسودان علي بن حسن جعفر، ومفوض العون الإنساني سلوى آدم بنيه.

وجدّد عضو السيادي، التزام السودان بتسهيل إجراءات شركاء العمل الإنساني في البلاد وتوفير الظروف الملائمة لأداء مهامهم بالصورة المطلوبة وفقاً لمبادئ العمل الإنساني الدولي، مضيفاً أن ما يقوم به مركز الملك سلمان يعزز باستمرار من علاقات الشعبين الشقيقين ويجسد معاني الإخوة الصادقة.