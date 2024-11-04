البرهان: الشعب السوداني يواجه حرباً تستهدف وجوده ومكونات دولته وحضارته من قِبل مليشيا الدعم السريع

القاهرة: السوداني

قال رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن الشعب السوداني يواجه حرباً تستهدف وجوده ومكونات دولته وحضارته من قِبل مليشيا الدعم السريع التي استعانت بمرتزقة أجانب للاستيلاء على السلطة.

ووصل البرهان، اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة، تلبيةً لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والخبراء والمهتمين بالتخطيط الحضري والتنمية المستدامة.

وكان في استقباله، بمركز المؤتمرات الدولية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ويرافق رئيس مجلس السيادة في زيارته لمصر، كل من وكيل وزارة الخارجية، السفير حسين الأمين، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.