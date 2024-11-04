الرئيس السيسي يؤكد استمرار الدعم المصري للسودان على المستويات كافة للخروج من الأزمة الحالية

القاهرة: السوداني

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح استمرار الدعم المصري للسودان الشقيق على المستويات كافة، للخروج من الأزمة التي يمر بها، مشدداً على الموقف المصري الثابت والساعي لوقف إطلاق النار وحقن دماء الأشقاء في السودان، مستعرضاً الجهود المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية الدافعة في هذا الاتجاه.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على هامش أعمال الدورة الثانية عشر للمؤتمر الحضري العالمي المنعقد بالقاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير أحمد فهمي، أن اللقاء تضمن تأكيد قوة ورسوخ الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي.

من جانبه ثمن البرهان الدور المصري، مشيداً بالمساندة المصرية المخلصة لجهود التهدئة في السودان، وحرص مصر على الحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان، مؤكداً تقديره وكافة أبناء الشعب السوداني لاستضافة الشعب المصري لأشقائه السودانيين خلال الأزمة.