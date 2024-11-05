الرئيس السيسي يؤكد إلتزامه بحل كل العقبات التي تواجه السودانيين وخاصة شريحة الطلاب في مصر

القاهرة: السوداني

عبر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن تقدير حكومة السودان، للدور الفاعل لجمهورية مصر بالمنطقة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجدد البرهان شكره للشعب المصري الشقيق، على إستقباله لأشقائهم السودانيين وتقديم العون والمساعدة لهم. كما قدم شكره للرئيس السيسي على توجيهاته و إهتمامه بقضايا السودانيين المقيمين بمصر.

وقال إعلام مجلس السيادة أن الرئيس المصري، السيسي اكد إلتزامه بحل كل العقبات التي تواجه السودانيين وخاصة شريحة الطلاب السودانيين في مصر، ووجه سيادته الجهات المختصة بتسهيل كافة الإجراءات بما يتعلق بالأشقاء السودانيين.

وعقد رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، جلسة مباحثات مشتركة، بقاعة مركز الموتمرات الدولية بالقاهرة، على هامش إنعقاد المنتدى الحضري العالمي.