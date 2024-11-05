مليشيا الدعم السريع تقوم بتصفية 11 مواطناً في سنجة أثناء محاولتهم الخروج منها

متابعات: السوداني

قامت مليشيا الدعم السريع بتصفية (11) مواطناَ في مدينة سنجة، عندما حاولوا الخروج منها.

في شهادة مؤلمة من سنجة، يروي الناجون كيف يُقتل أحد عشر مواطنًا أمام أعينهم لمجرد محاولتهم الفرار من المدينة، حيث تمنع قوات الدعم السريع خروج الأهالي منها.

وقالت شبكة أطباء السودان: “يُجبر الشباب وحتى بعض الأطفال على القتال في صفوف هذه القوات، بينما يعيش المواطنون في ظروف مأساوية، يعانون من نقص حاد في الأدوية وندرة الغذاء”.

في وقتٍ، أدانت فيه شبكة أطباء السودان بشدة هذه الأعمال، بوصفها جريمة نكراء تعبر عن مدى العنف والفوضى التي تمارسها مليشيا الدعم السريع في سنجة ومدن أخرى. وناشدت المجتمع الطبي الدولي للتكاتف والوقوف بشدة ضد هذه الممارسات التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، وطالبت الشبكة بتدخل عاجل لإنقاذ المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية.