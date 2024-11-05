وزير العدل يكشف تفاصيل شكوى السودان ضد تشاد

بورتسودان: السوداني

قال وزير العدل د. معاوية عثمان، إن السودان سلم رسمياً شكوى مسنودة بالأدلة والبراهين، بقيام تشاد تسهيل نقل الأسلحة والذخيرة من داخل أراضيها لدعم مليشيا الدعم السريع التي ارتكبت انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق في السودان. وتقدم السودان رسمياً بشكوى ضد تشاد أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن انتهاك تشاد لأحكام الميثاق الأفريقي، ودعمها مليشيا الدعم السريع والمساهمة في استمرار الحرب بالسودان.

وأكد الوزير أن الحكومة ستلاحق المليشيا المتمردة والجهات المساندة لها أمام كافة أجهزة العدالة الدولية والإقليمية لتتحمّل كل جهة الأضرار والخسائر التي تسبّبت فيها.

وأضاف لمنصة الناطق الرسمي، أن تشاد أخلت بالتزاماتها الصريحة بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وأن إخلالها يوقع عليها واجب أن تتوقف فوراً عن نقل الأسلحة والذخيرة والعتاد من أراضيها إلى السودان، وأن تتوقف كذلك عن أي شكل من أشكال انتهاك سيادة السودان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي والامتناع عن تسهيل حركة أي فرد أو جماعة أو منظمة ضد السودان.

وأشار إلى أن تشاد ملزمة بدفع التعويضات المناسبة لجمهورية السودان عن الأضرار الواقعة والمحتمل وقوعها على الأشخاص والممتلكات والاقتصاد السوداني.