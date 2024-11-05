البرهان يتسلّم دعوة من خادم الحرمين الشريفين لزيارة السعودية

بورتسودان: السوداني

تسلّم رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لزيارة المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم ببورتسودان، نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبد الكريم الخريجي، الذي سلمه الدعوة، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وتطرق اللقاء لمسار العلاقات السودانية السعودية وسبل دعمها وترقيتها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، بجانب مسيرة التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.