(138) إصابة جديدة بالكوليرا بينها حالتا وفاة

بورتسودان: السوداني

كشف تقرير الوضع الوبائي للكوليرا، عن تسجيل (138) إصابة جديدة، ومنها حالتا وفاة، وسجلت ولاية القضارف (72) إصابة من جملة الإصابات الجديدة، الجزيرة (24) إصابة وبينها (حالتا الوفاة)، كسلا (17) إصابة، نهر النيل (10) إصابات، سنار (8) إصابات وولاية البحر الأحمر (7) إصابات، ليصبح

التراكمي بالبلاد (30880) إصابة، ومنها (887) حالة وفاة.

وأكد تقرير الوضع الوبائي لحمى الضنك، تسجيل (91) إصابة جديدة وكلها من ولاية كسلا، دون وقوع حالات وفاة، ليرتفع تراكمي الإصابات إلى (6011) إصابة، ومنها (12) وفاة.

فيما أشارت تقارير صحة البيئة والرقابة على الأغذية، وتعزيز الصحة إلى جملة من الأنشطة المنفذة ببعض الولايات لمجابهة الأوبئة، والتحديات والصعوبات أمام العمل.

وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالإنابة د. الفاضل محمد محمود في تصريح صحفي، إنّ الاجتماع بحضور وفد من المكتب الإقليمي للشرق المتوسط للصحة العالمية ومكتب السودان، والذي ناقش الأوضاع الصحية بالسودان وأوضاع النازحين من شرق الجزيرة، والإمداد الدوائي والمستهلكات الطبية، لافتاً إلى أن انخفاض معدل الإصابة بالكوليرا في بعض الولايات، في حين تواصل الارتفاع بولاية كسلا، عازياً ذلك للنزوح الأخير، وكذلك في النيل الأبيض خاصة محلية الجبلين، مؤكداً تنفيذ العديد من التدخلات من الوزارة والمنظمات.

وأكد محمود، إرسال الوزارة لكميات من الأدوية والمحاليل لعدد من الولايات المتأثرة بالكوليرا (كسلا، القضارف والنيل الأبيض) وأضاف “وفي الطريق وصولها لولايات أخرى”. مشيراً إلى مناقشة حمى الضنك خاصة بكسلا باعتبارها أكثر الولايات تأثراً، والخرطوم والتدخلات الواجب تنفيذها تقليلا للإصابات، منوهاً إلى تكوين غرف تضم الإدارات بالوزارة والولايات والجهات ذات الصلة على مستوى الولايات التي استقبلت نازحي شرق الجزيرة ومنها القضارف، كسلا ونهر النيل، حيث امّن الاجتماع على وضع خطة موحدة لتقديم الخدمات الصحية لهم والمتابعة اللصيقة لأوضاعهم الصحية.

واشاد محمود بالمنظمات الداعمة من الصحة العالمية واليونيسف، ومجموعة أطباء بلا حدود، ورعاية الطفولة، وصندوق إعانة المرضى الكويتي، وكل الشركاء.

ونوه ممثل وفد الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ومكتب السودان د. علي راجا، بأن الزيارة المشتركة للمكتب الإقليمي بالسودان لولايتي كسلا والقضارف، لتقييم الأوضاع الصحية على الأرض والتنسيق الجيد مع الصحة الاتحادية وبالولايات، بهدف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المتأثرين، معلناً مواصلة الزيارات كل شهرين خلال هذه الفترة الحرجة، للولايات وتقديم الدعم الفني والمادي، شاكراً الاتحادية لحسن القيادة، والالتزام بتقديم الخدمات لكل النازحين.