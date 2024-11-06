التفاصيل الكاملة لأول حديث صحفي لوزير الخارجية السوداني علي يوسف

القاهرة: السوداني

قال وزير الخارجية السفير علي يوسف الشريف، إن الجيش سينتصر في الحرب المندلعة في السودان خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً أن الجيش السوداني يجد الدعم الشعبي في الداخل ومن الدول الصديقة.

وأكد وزير الخارجية في أول تصريح له من العاصمة المصرية القاهرة، أن علاقات السودان مع مصر هي الأهم مع الخارج، كاشفاً بأن هناك تنسيقا مستمرا بين مصر والسودان لحل الأزمة الحالية.

والتقى وزير الخارجية اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، موضحاً أن الجامعة العربية تقوم بدورها المسؤول في تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لإعادة الاستقرار والأمن في السودان ودعم الشرعية الممثلة في القوات المسلحة السودانية.

وقال إنه ناقش مع ابو الغيط عدداً من القضايا المهمة والحيوية بالنسبة للسودان، خاصة المرتبطة بمسار معركة الكرامة في السودان ودعم الجامعة العربية للسودان في شتى المجالات.

وأضاف: “نحن مقبلون على قمة عربية إسلامية في المملكة العربية السعودية واجتماعات مكثفة أخرى، ووجهنا الدعوة للأمين العام لزيارة السودان خلال الأسابيع القليلة القادمة، قبل نهاية هذا العام، وستكون هذه الزيارة مهمة جداً وسيكون لها مردود إيجابي كبير في العلاقات بين السودان وجامعة الدول العربية”.

وكشف الوزير أنه سيجتمع اليوم مع وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيسين البرهان والسيسي، الذي عُقد على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي مطلع الأسبوع الجاري.

على صعيد آخر، قال وزير الخارجية إن السودان يعيش في أزمة غذائية وليس في مجاعة، موضحاً أن الأزمة الغذائية سببها مليشيا الدعم السريعة التي تهاجم المزارعين وتقتل الناس وتقضي على الأخضر واليابس، مشدداً على انه تم الاتفاق على عدم السماح باستخدام ملف الإغاثة كذريعة للتدخل الأجنبي في السودان.

وناشد وزير الخارجية، الدول العربية والصديقة على تقديم العون لمساعدة الشعب السوداني في مواجهة الأزمة الغذائية الحقيقية والتي لا ترقى إلى حد المجاعة.