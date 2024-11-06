بعد ظهور جسم مُضئ في سماء السودان.. عالم الفلك د. أنور عثمان: من ناحية فلكية الجسم الغريب هو طبقٌ طائرٌ لسكان في كواكب أخرى

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

أوضح مُستشار مركز أبحاث الفضاء والطيران، عالم الفلك السوداني، د. أنور أحمد عثمان في حديثه لـ(السُوداني) أن ظهور جسم مُضئ في البحر الأحمر اليومين الماضيين، هو عبارة عن طبق طائر يعود لسكان في كواكب أخرى.

وقال د. أنور: “قبل سنواتٍ، قمت بتحليل ظاهرة الجسم الغريب الذي ظهر في سماء السودان، وقبل أيّامٍ، ظهر فوق سماء البحر الأحمر بنفس الشكل، ورأيي وتحليلي مازال قائماً بأنه من ناحية فلكية هي ظاهرة طبق طائر لسكان في كواكب أخرى وليس ذلك بغريب وأي تفسير آخر لا يقبل المنطق العلمي”.

وأضاف: “الكرة الأرضية صغيرة جداً بالنسبة للكون الكبير الملئ بملايين الكواكب، في اعتقادي هناك حياة أخرى موجودة فيها سكان ومخلوقات، الكون واسعٌ جداً المنطق والإيمان يقول ذلك”.