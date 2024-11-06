البرهان يناقش ملاحظات وتحفظات السودان على بعض أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع “ميريانا سبوليارتش”

بورتسودان: السوداني

ناقش رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، عددا من ملاحظات وتحفظات السودان على بعض أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع رئيسة اللجنة ميريانا سبوليارتش.

والتقى البرهان اليوم بمكتبه في بورتسودان، سبوليارتش، التي بدأت زيارة رسمية إلى السودان.

وقال وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير حسين الأمين في تصريح صحفي، إن زيارة سبوليارتش للسودان تأتي في إطار الوقوف على الأوضاع الإنسانية في البلاد، منوهاً إلى أن اللقاء تناول مسار أنشطة وعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان.

ونوه إلى أن اللقاء اتسم بالصراحة وتناول كل الملاحظات من الجانبين، معرباً عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون ونشاطا أكبر من اللجنة في السودان، لافتاً إلى أن رئيس مجلس السيادة أبدى استعداد السودان للتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضح أن رئيسة اللجنة وعدت في النظر في الملاحظات التي أبداها رئيس المجلس ووضعها في الاعتبار، مضيفاً أنه تم الاتفاق على وضع آلية لنقل ملاحظات الحكومة السودانية على نشاط اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك متطلبات عملها على الميدان التي تود الحصول عليها من الحكومة.