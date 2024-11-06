التّربية والتُعليم: الشهادة الثانوية في موعدها المُحَدّد 28 ديسمبر المقبل

الخرطوم: السوداني

أكّدت وزارة التّربية والتّعليم الاتحادية، انعقاد امتحانات الشّهادة الثّانويّة في موعدها المحدد مُسبقاً في الثامن والعشرين من ديسمبر المقبل.

أعلن ذلك د. أحمد خليفة عمر ، المُفَوّض بتسيير أعمال وزارة التّربية والتّعليم الاتحادية لدى استقباله اليوم بمركز امتحانات الشّهادة الثانوية عطبرة، د. محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون والي ولاية نهر النّيل المكلف، وأحمد حامد أحمد يس، المدير العام لوزارة التّربية والتّعليم بولاية نهر النيل، الوزير المكلف، وقيادات اللجنة الأمنية بالولاية، وقيادات الهيئة النقابية لعمال التعليم، والاتحاد المهني للمعلمين بالولاية وقيادات التعليم بعطبرة.

وأكد والي نهر النيل المكلف، جاهزية الولاية لكل أمر يخص التعليم والامتحانات بتسخير كل الإمكانيات وتذليل كل المعوقات حتى تسير عملية الامتحانات وفق الخطة الموضوعة، كاشفاً عن تكوين لجنة عليا للامتحانات بولاية نهر النيل من ضمن توصياتها زيارة مركز الامتحانات بعطبرة للتأكيد على قيام الامتحانات في موعدها وإرسال رسالة لكل المُغرضين بأن الامتحانات قائمة والتّعليم مستمر تحقيقاً لشعار الولاية (التعليم لا يَنْتَظِر).

وحيا والي نهر النيل، الأداء المتميز لمدير إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم الاتحادية واللجنة الفنية لمواصلتهم العمل بالليل والنهار من أجل تهيئة البيئة الصالحة لقيام الامتحانات في موعدها المحدد.

ورحب الدكتور أحمد خليفة عمر، المفوض بتسيير أعمال وزارة التربية والتعليم الاتحادية بالزيارة التي وصفها بأنها أبلغ رد على مطلقي الشائعات بتأجيل الامتحانات، شاكراً التعاون الكبير لحكومة ولاية نهر النيل، واللجنة الأمنية، ووزارة التربية والتعليم بالولاية، مشيراً لاكتمال كل المراحل التي تسبق عملية الطباعة التي من المنتظر أن تبدأ في الأيام القليلة القادمة، ومن المنتظر أن يتم عرض جدول امتحانات الشهادة الثانوية يوم السبت المقبل.

فيما عبّر الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل، الوزير المكلف، عن سعادته باحتضان ولاية نهر النيل لعملية امتحانات الشهادة الثانوية في كل مراحلها، مؤكداً أن ذلك يُمثّل تحدياً كبيراً لولاية نهر النيل وإرسال رسالة تبيّن استقرار السودان واستقرار التعليم فيه رغم كيد الكائدين، وقال إن وزارته ستظل تحت تَصَرُّف وزارة التربية والتعليم الاتحادية حتى يتم عقد الامتحانات الى نهاياتها.

وأوضح الاستاذ عماد الدين عبد القادر، مدير إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم الاتحادية أن اللجنة بدأت في جمع الامتحانات من واضعيها توطئةً لبداية طباعتها في الأيام القادمة بعد رسو الطباعة على المطبعة الدولية بعد طرح العطاء للشركات المنافسة.

وأوضح أن الوزارة تمتلك كل إحصائيات طلاب الولايات الجالسين لامتحانات الشهادة الثانوية كما تعمل إدارة الامتحانات على استخراج وتوثيق الشهادة السودانية من عطبرة، إلى جانب مركز بورتسودان الذي يعمل كنافذة لاستقبال طلبات استخراج الشهادة السودانية.

وأكد قائد سلاح المدفعية بعطبرة وقادة الأجهزة الأمنية والشرطية بالولاية، جاهزيتهم التامة للتعاون مع وزارة التربية والتعليم الاتحادية لتأمين عملية الامتحانات في كل مراحلها من البداية وحتى النهاية.