وزير الخارجية عن السودان ومصر: نحن شعب واحد في بلدين

القاهرة: السوداني

عقد وزير الخارجية علي يوسف، اجتماعا اليوم مع وزير الخارجية المصري د. بدر عبدالعاطي، في القاهرة، حيث تم بحث القضايا المشتركة ووضع خارطة طريق للتعاون بين السودان ومصر. وقال علي يوسف: “نحن شعب واحد في بلدين”.

واعتبر الوزير أن الاجتماع مع وزير الخارجية المصري (مهم وأتى في ظرف تاريخي).

وشدد على أن موقف مصر الرسمي واضح ومساند لمؤسسات الدولة السودانية والجيش السوداني بقوة، خصوصاً أن السودان يمر بمرحلة مفصلية.

وأضاف: “مصر لم تتردد في اتخاذ أي موقف لإنهاء الحرب وبناء السودان الجديد، والدعم المصري مقدر بالنسبة لنا.. وهناك أعداد كبيرة من السودانيين قدموا إلى مصر واستقبلهم الشعب المصري بكل ترحاب”.