شبكة الأطباء: مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء القصف المدفعي للدعم السريع على الفاشر

الخرطوم: السوداني

قتل 5 أشخاص وأصيب 13 آخرون جراء القصف المدفعي للدعم السريع مساء الأربعاء، على وسط مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

وأدانت شبكة أطباء السودان في بيان، الأربعاء، استمرار عمليات القصف المدفعي على المدنيين بمدينة الفاشر التي تشهد حصاراً استمر لأكثر من عام في ظل تردي الأوضاع الصحية والإنسانية، بجانب شح في الأدوية والمعينات الطبية، وتطالب الشبكة الدعم السريع بوقف القصف ورفع الحصار عن المدينة استجابةً لقرارات مجلس الأمن الدولي ومطالبات المنظمات الإنسانية لإنقاذ مئات الآلاف من المدنيين.