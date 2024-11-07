اللجنة التمهيدية لنقـــابة الأطبــاء: شرق الجزيرة تواجه كارثة إنسانية ووفاة 73 شخصاً بالهلالية

الخرطوم: السوداني

تواجه مناطق شرق الجزيرة، كارثة إنسانية متفاقمة، نتيجة لهجمات عنيفة ومستمرة تشنها مليشيا الدعم السريع. وتشهد المنطقة حملة انتقامية ممنهجة تستهدف المدنيين، مما أدى إلى مقتل وترحيل الآلاف وتهجيرهم قسريًا.

وقالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، إنّ الوضع الصحي تفاقم في المنطقة بشكل مقلق، حيث تفشت الإسهالات المائية في مدينة الهلالية والمناطق المجاورة، ويحتجز من تبقى من سكانها في المساجد مما أدى إلى وفاة أكثر من 73 شخصًا حتى الآن. ويعاني مستشفى الصباغ الريفي، الذي يعد المحطة الرئيسية لتقديم الرعاية الطبية للنازحين، من تدفق هائل للمرضى يفوق طاقته الاستيعابية، ويعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

وأشار البيان إلى أن النازحين في مدينة حلفا الجديدة وقراها في أوضاع مأساوية، حيث ينامون في العراء دون مأوى أو أغطية، ويفتقرون إلى مصادر مياه شرب نظيفة. وقد ازدادت حالات الإسهالات المائية لتصل إلى 158 حالة، توفي منها أربع حالات، في ظل غياب شبه تام للدور الحكومي والمنظمات الإنسانية.

وطالبت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، المنظمات الدولية بالمساعدة الفورية في معالجة هذه المأساة الإنسانية. وناشدت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

كما ناشدت اللجنة الكوادر الطبية في المدن المستقرة المجاورة لمناطق النزوح، مثل كسلا والقضارف وبورتسودان، لتقديم الدعم الطبي والنفسي للنازحين، وخاصة للنساء والأطفال وضحايا الانتهاكات الجنسية. وأهابت بأبناء الشعب السوداني لتقديم كل ما يمكن من دعم لإخوانهم النازحين من شرق الجزيرة.

وناشد اللجنة التمهيدية، المجتمع الإقليمي والدولي لدعم مطالب الشعب السوداني بتصنيف قوات الدعم السريع كمجموعة إرهابية، تماشياً مع تطلعات الشعب التي عبر عنها في ثورة ديسمبر المجيدة بشعارها الخالد: “العسكر للثكنات والجنجويد ينحل”.