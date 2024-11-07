السودان وإيران يتفقان على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

طهران: وكالات

اتفق وزير المالية د. جبريل إبراهيم مع نظيره الإيراني عبد الناصر همتي، على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان جبريل إبراهيم الذي يزور طهران حالياً على رأس وفد اقتصادي، التقى مساء الأربعاء وزير الاقتصاد والمالية الإيراني.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لاستئناف العلاقات السياسية بين البلدين، وأعربا عن املهما في ان تسهم الجولة الجديدة من العلاقات، في ازدهار وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.

واكد الوزيران في اللقاء، على جهوزية بلديهما لتمتين العلاقات الثنائية.

وأشار جبريل ابراهيم خلال اللقاء الى مزايا السودان بما فيها التربة الصالحة للزراعة والمحاصيل الزراعية بما فيها الحبوب الزيتية والفول السوداني وتربية المواشي والموارد الغنية تحت الأرض بوصفها فرصاً للاستثمار.

وعبّر عن حرص السودان حكومةً وشعباً على توسيع العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.