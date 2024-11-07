البرهان إلى أذربيجان الأسبوع القادم لبحث الشراكات الاقتصادية والعسكرية

بورتسودان: السوداني

علمت (السوداني) أن رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، سيتوجه إلى باكو عاصمة أذربيجان، ليل الاثنين القادم، عقب مشاركته في القمة العربية الإسلامية التي ستنعقد في المملكة العربية السعودية.

وسيبحث البرهان خلال الزيارة أوجه العلاقات بين البلدين مع رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وتطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية والعسكرية.

الجدير بالذكر أن أذربيجان طورت مؤخراً صناعتها العسكرية، حيث تقوم بتصنيع المسيرات القتالية “الدرونز” والدبابات والدروع والطائرات والمروحيات العسكرية وأنظمة المدفعية وقنابل الطائرات والمركبات العسكرية المختلفة والأسلحة الصغيرة.