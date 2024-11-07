فريق خبراء دارفور يبدأ زيارة للبلاد الأحد

بورتسودان: السوداني

يبدأ فريق خبراء دارفور المختص بالقرار (١٥٩١)، زيارة للبلاد الأحد القادم تستغرق ثلاثة أيام وتأتي الزيارة لمتابعة تنفيذ القرار، حيث يلتقي الوفد المسوؤلين المختصين.

ووصف مصدر حكومي في حديث لـ(وكالة السودان للأنباء)، الزيارة بالمهمة في هذا التوقيت الذي تمر به البلاد وفي ظل التطورات الراهنة، بجانب التقارير الموثوقة من خبراء الأمم المتحدة التي أكدت ضلوع بعض الدول في تزويد المليشيا المتمردة بالأسلحة والعتاد، وأشارت بوضوح لدولتي الإمارات وتشاد وتقرير منظمة الصليب الأحمر الذي اتهم دولة الإمارات باستخدام شعار المنظمة لأغراض عسكرية في مستشفى ام جرس، فضلاً عن التقارير الصحفية الموثوقة والمدعمة بصورة الأقمار الصناعية.

يذكر أن القرار (١٥٩١) صدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام (٢٠٠٥) والقاضي باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تزويد الكيانات العاملة في دارفور بالأسلحة والمواد ذات الصلة من جميع الأنواع.