مفوضية العون الإنساني الاتحادية تكذب حديث “توم برييلو” حول منعها إيصال الإغاثة الطارئة للمحتاجين

بورتسودان: السوداني

كذبت مفوضية العون الإنساني الاتحادية، حديث المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم برييلو، حول أن مفوضية العون الإنساني تمنع تسليم الإغاثة الطارئة للمحتاجين، وانها منعت 520 من أصل 550 شاحنة إغاثة إنسانية من مغادرة بورتسودان.

وقالت المفوضية: “تأتي هذه المزاعم من السيد برييلو في إطار الحملة المنظمة التي تستهدف الجهود التي تقودها مفوضية العون الإنساني لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها المهنية والأخلاقية تجاه المحتاجين والمتأثرين بسبب الحرب التي أفرزت أوضاعاً إنسانية حرجة. عليه، فإنّ المفوضية تكذب وترفض بأقوى العبارات حديث السيد بيرييلو، حيث كان الأجدى له أن يكون واقعياً وشجاعاً بتوجيه الهجوم والإدانة لمليشيا الدعم السريع المتمردة وهي تنهب وتحتجز وتعيق وصول المساعدات الإنسانية وتُحاصر المحتاجين والمتأثرين وتمنع عنهم الغذاء والدواء”.

وأعربت مفوضية العون الإنساني، عن بالغ استغرابها وشجبها لتصريحات بيرييلو، وقالت إنه لا أساس لها من الصحة.

وأضافت: “إن مفوضية العون الإنساني إذ تستنكر هذه التهم فإنها توضح بأنها وفي الفترة من الأول من يناير وحتى 6 نوفمبر 2024م قد منحت المنظمات والوكالات (12170) من أذونات التحرك وأدخلت (1073) من الشاحنات عبر معبر أدري والطينة، ووافقت على تحرك (10705) من الشاحنات عبر المعابر والمسارات الداخلية المختلفة. كما وافقت على (2985) من تأشيرات الدخول للعاملين الأجانب في الحقل الإنساني، وإن جملة المبالغ التي قدمتها الحكومة والمتمثلة في الإعفاءات الجمركية والضريبية وترحيل الإغاثة وشراء المواد فاقت الـستمائة مليون دولار”.

مؤكدة على استمرار جهودها ودورها في عملية تسهيل وتوصيل المساعدات الإنسانية بالتنسيق والعمل المشترك مع كافة الشركاء في الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات، التزاماً واحتراماً لمبادئ القانون الإنساني الدولي لحقوق الإنسان.