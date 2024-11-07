عاجل (السوداني): وزارة الخارجية تستدعي عدداً من السفراء في المحطات الخارجية!

كتبت: سوسن محجوب

علمت (السوداني) أن وزارة الخارجية ارسلت خطابات استدعاء لعدد من السفراء في المحطات الخارجية أبرزها “فرنسا، أسبانيا، قطر وتونس”، فيما يتوقع ان يتم استدعاء عدد من الدبلوماسيين لاحقاً.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها (السوداني)، فإن القائمة الأولية ضمت تسعة سفارات، إلا ان تدخلات احد اعضاء مجلس السيادة أدت إلى الإبقاء على سفراء سفارتي “الجزائر وألمانيا”.

وانتقد مؤخراً عضو مجلس السيادة ــ مساعد القائد العام للجيش الفريق أول ركن ياسر العطا، وجود ما اسماهم بـ(الجنجويد والقحاطة) في وزارات حيوية مثل الخارجية وبنك السودان وديوان الضرائب والجمارك، ونوه إلى أن وجودهم يعيق قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مما يستدعي اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذا الوضع.

وسبق أن استدعت الخارجية سفيرها لدى أبو ظبي عبدالرحمن شرفي لـ(التشاور) الشهر الماضي، لكنه لم يحضر إلى العاصمة الإدارية بورتسودان ولم يرسل ما يفيد أسباب عدم تنفيذه الاستدعاء.