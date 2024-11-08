شبكة أطباء السودان: الدعم السريع نهبت الصيدليات ومستشفى الهلالية ومنعت إسعاف المصابين

الخرطوم: السوداني

نقلت شبكة أطباء السودان، عن عدد من الفارين من الحصار المضروب على منطقة الهلالية بولاية الجزيرة أن الدعم السريع نهبت جميع الصيدليات العاملة بالمنطقة والمستشفى، ومنعت الكوادر الطبية على قلتها من إسعاف المصابين، بجانب تهديد الممرضين بالقتل حال لم يستجيبوا لتوجيهاتهم مع فرض حصار كامل على المنطقة.

وأدانت شبكة أطباء السودان في بيان، اليوم الجمعة، الحصار الذي تضربه قوات الدعم السريع على المدنيين بمنطقة الهلالية وممارسة القتل والنهب ضد المدنيين العُـزّل وتعتبرها انتهاكا صريحا ضد المدنيين، وتطالب المنظمات الأممية لفتح جسر إنساني لإنقاذ المدنيين من الحصار وإجلائهم من المنطقة.