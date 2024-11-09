بسم الله الرحمن الرحيم

(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره

ينعى السيد/ جمال محمد عبدالله الوالي، رئيس نادي المريخ الأسبق المغفور

له بإذن الله تعالى:

أحمد عثمان وقيع الله

الذي لبى نداء ربه صباح الخميس بالعاصمة البريطانية لندن.

لقد كان الفقيد باذلاً وقته وجهده في قضاء حوائج الناس وخدمتهم على أكمل وجه.

وكان يُخالط الناس بخلق حسن وفؤادٍ سليم، مما جعل وقع فقده أليماً على كل معارفه.

والعزاء موصول إلى أهله وأحبابه وأصدقائه.

ونسأل المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه الفردوس الأعلى مع الذين رضي عنهم من عباده الصالحين، ويجعل البركة في ذريته.

(إنا لله وإنا إليه راجعون).