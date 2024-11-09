لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي تدرج اثنين من قادة الدعم السريع في لائحة العقوبات

متابعات: السوداني

أدرجت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة اثنين من قادة الدعم السريع في لائحة العقوبات، وهما عثمان محمد حامد (عمليات) وعبدالرحمن جمعة بارك الله. تشمل العقوبات تجميد أصولهما وأرصدتهما وحظر سفرهما دولياً.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يصدر المجلس عقوبات على المتورطين منذ بدء فى الحرب في السودان في 2023م.

وفقاً لما جاء في حيثيات القرار، فإن الاثنين متورطان في أعمال تهدد أمن السودان وسلامه واستقراره، بما في ذلك ارتكاب أعمال عنف وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، والاعتداء على المدنيين.