فرفور: هناك تطورٌ ملحوظٌ في موسم الرياض والفن دوماً يجمع بين الشعوب

ليالي السُّودانيين في موسم الرياض.. ذكريات “مقرن النيلين” والسّلام والمَحَبّة

الرياض – السوداني: مشاعر أحمد

أحيا الفنان جمال فرفور، حفلاً جماهيرياً ناجحاً بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات أيام السودان في موسم الرياض، التي ترعاها وزارة الإعلام السعودي بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه.

وحلق فرفور بالجماهير السودانية التي شهدت الحفل بـ(العصافير المهاجرة) قسراً في سماء الخرطوم بين دموع وفرح وسط الجماهير التي حضرت الحفل والتي بادلت فرفور حباً بحب وغناء بغناء، في حديقة السويدي بالرياض.

من جانبه، قال مصطفى الريح لـ(السوادني) وهو زائر إلى السعودية منذ اشتعال حرب أبريل من العام الماضي بالبلاد، إن الليالي أعادت لهم أيام السودان والفرح، وغناء فرفور وتفاعله مع الجمهور ذكرهم بليالي البروف والحفلات الجماهيرية وقتها.

وأدلى فرفور بتصريحات على هامش الليلة الغنائية عبر من خلالها عن سعادته أولاً بالمشاركة في فعاليات أيام السودان بموسم الرياضي، داعياً الله لعودة الأمن والأمان لربوع السودان.

واضاف فرفور: أشكر القائمين على موسم الرياض لإتاحة هذه الفرصة الثمينة للالتقاء بالجمهور السوداني العريض، مؤكداً بأن اللقاء حقق العديد من الأهداف، على رأسها التواصل بين جميع أبناء الجالية، إلى جانب نشر الثقافة السودانية في السعودية.

وذكر فرفور بأن الموسيقى تلعب دوراً مهماً في التواصل بين الشعوب والانسجام فيما بينهم، كما أنها تجمع ولا تفرق وهذه هي الرسالة المطلوبة في مثل هذه الظروف.

وعبّر الفنان جمال فرفور، عن سعادته الكبيرة بالظهور في فعاليات موسم الرياض، مؤكداً بأن هناك تطوراً ملحوظاً في الفعاليات والتنظيم وهو ليس بالغريب على المملكة العربية السعودية رائدة الثقافة في الوطن العربي، داعياً إلى استمرار النجاحات والتفوق في كافة المجالات وأن يكون الفن دائماً هو الرابط بين الشعوب.