(السوداني) تورد تفاصيل طرح الورقة النقدية الجديدة فئة الـ1000 جنيه.. وبنك السودان يتجه لإيقاف التعامل بالطبعات الحالية لعدد من الفئات النقدية

كتبت: هالة حمزة

كشف بنك السودان المركزي عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة الـ1000جنيه خلال الفترة القادمة. وأشار البنك إلى استمرار المصارف التجارية وفروعها في استلام العملات من فئتي الـ500 – 1000 جنيه من المواطنين وتوريدها وحفظها في حساباتهم وتمكينهم من استخدام أرصدتهم عبر وسائل الدفع المختلفة.

وقال البنك إنّ الهدف من طرح الفئة الجديدة حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار سعر صرفها والمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولمعالجة الآثار السالبة للحرب الدائرة بالبلاد، لا سيّما عمليات النهب الواسعة التي قامت بها المليشيا المتمردة لمقار بنك السودان المركزي وشركة مطابع السودان للعملة في الخرطوم وما نتج عن ذلك من انتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية من فئتي الـ500 – 1000 جنيه، الأمر الذي أدى لزيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح وكان له الأثر السالب على استقرار المستوى العام للأسعار.

وأوضح البنك المركزي أن المصارف التجارية ستسهل عملية فتح الحسابات للمواطنين الذين ليست لديهم حسابات مصرفية لتمكينهم من توريد ما لديهم من العملات من فئتي الـ500 – 1000 جنيه والفئات الأخرى للاستفادة من الخدمات المصرفية بما فيها خدمات الدفع الإلكتروني.

وأعلن البنك عن تحديد موعد لاحقاً لإيقاف التعامل بالطبعات الحالية من الفئات المذكورة واعتبارها عملة غير مبرئة للذمة.

وتشمل المواصفات والعلامات التأمينية الواضحة لفئة الـ1000 جنيه الجديدة، أبعاد الورقة

158*70 ملم، مضمون الورقة الموانئ والذهب، الألوان الأساسية للورقة: تدرجات الأصفر والأخضر- العلامة المائية: صقر الجديان كامل والرقم 1000- تتضمن الواجهة الأساسية: الميناء وصومعة الغلال وسبائك ذهب والرقم 1000 أعلى اليسار وأدنى اليمين.- تاريخ الطبعة: يونيو 2024- الطباعة البارزة: على الصومعة والباخرة وعبارتي (بنك السودان المركزي) و(ألف جنيه سوداني) ورقمي الفئة الأسفل والأعلى وعلامة المكفوفين بطرفي الورقة- الرقم المتسلسل للورقة: يوجد في أعلى اليمين وأدنى اليسار- الواجهة الخلفية: تتضمن مبنى بنك السودان المركزي – الشريط التأميني: في الواجهة الأمامية لامع ومتحرك بصرياً – النظائر المتطابقة: سبائك الذهب. ولفت لوجود علامات تأمينية أخرى متغيرة الألوان والأشكال عند الإمالة.