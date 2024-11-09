مؤتمر الجزيرة: مقتل شخصين واغتصاب فتاة على يد الدعم السريع بشرق الجزيرة

الخرطوم: السوداني

هاجمت مليشيا الدعم السريع الاثنين الماضي، قريتي “المقاريت والبشاقرة شرق” بمحلية شرق الجزيرة، وقتلت مواطنين اثنين بكلا القريتين، وأصابت أكثر من “4” آخرين، من بينهم نساء وأطفال، ونهبت القوات ممتلكات المواطنين ومخازنهم وماشيتهم، وأجبرت الرجال على تحميل المنهوبات على سيارات نقل كبيرة، ومن ثم طلبت من جميع سكان “البشاقرة” بالخروج من القرية، حيث نزحوا هم ومواطنو “المقاريت” إلى قرية “التكينة” بغرب النيل.

ونقل مؤتمر الجزيرة عن مصدر من سكان القرية، اليوم السبت، وقوع حالة اغتصاب مؤكدة بقرية “المقاريت”، بينما لا تزال مجموعة من الفتيات رهن الاحتجاز لدى المليشيا.