النيابة العامة تفتح نافذة بالقاهرة لتلقي الشكاوى ضد الإنتهاكات والجرائم التي نفذتها المليشيا

بورتسودان: السوداني

تبدأ غداً الأحد نافذة لتلقي الشكاوى من أفراد الجالية السودانية بالقاهرة، عن الإنتهاكات والجرائم التي وقعت بسبب الحرب الدائرة في البلاد.

وتعد النافذة أول نشاط خارجي للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني.

وفي أغسطس من العام المنصرم، شكّل مجلس السيادة لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع منذ بدء الحرب منتصف أبريل العام 2023، حيث أسند رئاستها إلى النائب العام.

وقالت النيابة العامة، ان مساعد أول النائب العام نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، مولانا ياسر بشير البخاري، عاد من القاهرة بعد إكمال كل الترتيبات حول النافذة التي سوف تباشر نشاطها من داخل مقر السفارة السودانية بالقاهرة، ويعمل على النافذة أعضاءٌ من النيابة السودانية.