بالـجـلابية والـتـوب.. السودانيون ينبذون الاختلاف ويتغنون في فعاليات وزارة الإعلام وهيئة الترفيه بالرياض

الرياض: مشاعر أحمد

نبذ الآلاف من السودانيين بالأمس، في حديقة السويدي بالرياض، الاختلاف، وتغنوا مع الفنان محمد شبارقة (ما بنختلف)، مستعيدين العديد من ذكريات المحبة والسلام، وداعين إلى نبذ الفرقة والشتات التي عمّت البلاد منذ اشتعال حرب أبريل من العام الماضي، واستعادوا ذكريات حاضرة ولاية الجزيرة (مدني) فكانت (شباب مدني الله فوقو) حاضرة تزين أرجاء حديقة السويدي بالعاصمة السعودية الرياض.

وشهدت الأمسية حضورًا طاغياً لكبار السن في فعاليات “أيام السودان”، التي أقامتها وزارة الإعلام بالشراكة مع هيئة الترفيه، في إطار مبادرة التواصل مع المقيمين من الجاليات الأجنبية بالمملكة العربية السعودية والتي جاءت تحت شعار (انسجام عالمي) في إطار رؤية المملكة العربية السعودية للعام 2030م التي تهدف إلى بناء مجتمع متعدد الثقافات، ويعزز التعايش بين جميع الجنسيات المقيمة بالمملكة.

وشهدت الفعاليات المصاحبة، العديد من المعارض التي تجسد الفلكلور السوداني للأزياء الشعبية المختلفة والتي كان أبرزها الجلابية والتوب، بالإضافة إلى الوجبات السودانية والمشروبات المتنوعة والتي وجدت قبولاً وإشادة من جميع الحضور، خاصةً السعوديين الذين تربطهم بالسودانيين روابط الدين والثقافة والصداقة، فالسودانيون من أوائل الجاليات التي وفدت للعمل بالمملكة.

وبحسب الجاليات الأخرى، إن أيام السودان أكثر فعالية، وتعرفوا فيها على ثقافات وعادات وتقاليد السودان.

على صعيد آخر، واصلت الفنانة حرم النور التألق في الفعاليات والمشاركات الخارجية وتغنت بعديد من أغاني السيرة والعرضة والحماس التي ألهبت المكان خاصة أغنية (منايا ليك ما وقف).