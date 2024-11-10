الأمم المتحدة تعلن عن توصيل 530 شاحنة مساعدات عبر معبري “أدري والطينة” استفاد منها حوالي 3 ملايين شخص

بورتسودان: السوداني

أعلنت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين سلامي، أن أكثر من 530 شاحنة مساعدات قامت بتسليم الإمدادات الأساسية عبر معبري أدري والطينة الحدوديين مع تشاد وخطوط النقل منذ شهر أغسطس، مما أفاد نحو 3 ملايين شخص.

وقالت سلامي في حسابه على منصة X: “يجب على جميع الأطراف ضمان الوصول والحركة المتوقعة للإمدادات والمساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق الضرورية لعملية مساعدات مستدامة في السودان”.