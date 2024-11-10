وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري بالرياض ويتفقان على ترفيع التمثيل الدبلوماسي

الخرطوم: السوداني

التقى وزير الخارجية د. علي يوسف، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئه في الرياض، نظيره السوري السفير بسام صباغ وزير الخارجية.

وبحث الوزير مع نظيره السوري، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من المجالات، وتم الاتفاق على ترفيع مستوى التمثيل الدبلوماسي ، كما اتفقا على تبادل الزيارات بما يسهم في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين. بالإضافة إلى عقد اجتماع لجنة التشاور السياسي بين البلدين برئاسة الوزيرين في أقرب الآجال.