شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تقتل 11 شخصًا وتصيب 18 آخرين بينهم أطفال في قرية “الحضور” شرق الجزيرة

الخرطوم: السوداني

نقلت شبكة أطباء السودان، عن عدد من الناجين من قرية “الحضور” شرق ولاية الجزيرة، أن قوات الدعم السريع قامت بقتل 11 شخصًا وإصابة 18 آخرين، بينهم أطفال. كما أفادوا بأن القوة التي هاجمت القرية قامت بنهب المركز الصحي ومنازل المواطنين.

وأكدت شبكة أطباء السودان في بيان، اليوم الأحد، أن معظم قرى شرق ولاية الجزيرة أصبحت خالية من السكان نتيجة لتزايد الهجمات عليها من قبل الدعم السريع، فيما تعاني القرى الأخرى من حصار شديد وندرة في الأدوية والغذاء، مما ينذر بكارثة إنسانية إذا لم يتم فك الحصار عن هذه المناطق وإجلاء المواطنين أو إدخال مساعدات إنسانية عاجلة.