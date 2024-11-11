ميليشيا الدعم السريع تقتل (1,237) مواطنا بشمال وشرق الجزيرة في (21) يوماً

الجزيرة: السوداني

أعلن مرصد منبر الجزيرة، ان ميليشيا الدعم السريع الإرهابية قتلت (1.237) مواطنا بشمال وشرق الجزيرة في واحد وعشرين يوماً.

وقال المنبر في بيان له: “منذ العشرين من أكتوبر الماضي، تأريخ إنضمام قائد مليشيا الدعم السريع بولاية الجزيرة أبو عاقلة كيكل للجيش السوداني، وحتى تأريخ هذا التصريح الصحفي في العاشر من نوفمبر للعام 2024م، سقط أكثر من (1151) مواطنا بولاية الجزيرة، وتحديدا بمناطق شرق وشمال الجزيرة، إما بالرصاص المباشر كما هو الحال في مدن مثل تمبول، والهلالية وغيرهما، أو بقرى مثل السريحة، والعقدة تمبول، وود السيد، وغيرها كما سيأتي بيان ذلك، ومن لم يمت بالرصاص مات تحت الحصار، والتسمم والاوبئة كما هو حادث لسكان الهلالية، هذا بخلاف التهجير القسري الكامل لمواطني أكثر من (400) قرية من قرى شرق الجزيرة البالغة (515) قرية، وما تبقى من قرى حوالي (515) تم تهجيرها جزئيا، وبقيت تحت الحصار والتهديد من قبل مليشيا الدعم السريع”.

واورد منبر الجزيرة في بيانه حصيلة الشهداء في الواحد وعشرون يوما الماضية، كالاتي:

▪︎ في مدينة الهلالية المحاصرة وصل العدد إلى 359 شهيد.

▪︎ في تمبول قتلت المليشيا 300 شهيد.

▪︎ قرية السريحة 140 شهيد.

▪︎ قرية العقدة تمبول 57 شهيد.

* رفاعة 28 شهيد

▪︎ قرية ود السيد 27 شهيد.

▪︎ قرية مكنون 25 شهيد.

▪︎ قرية العزيبة 21 شهيد.

▪︎ قريتي عدالغباش، وصفيتة غنوماب 32 شهيد، 16 في كل.

▪︎ قرى الصقيعة، الحضور، أزرق، عمارة البنا، الطندب، 55 شهيد، بواقع 11 شهيد في كل.

▪︎ قرى الفعج البشير، ود الهميم، 20 شهيد، بواقع 10 شهداء في كل.

▪︎ قرى ديم الياس، القرية خمسين، ود الماجدي، أم سرحة 20 شهيد، بواقع 5 شهداء في كل.

▪︎ قرى القراعة، السعدوناب، الشرفة بركات، 18 شهيد، بواقع 4 شهداء في كل.

▪︎ قريتي برانكو، وود الكاشف 14 شهيد، بواقع 7 شهداء في كل.

▪︎ قرية البروراب 13 شهيد.

▪︎ قريتي الحضور والبويضا 24 شهيد بواقع 12 شهيد في كل.

▪︎ قريتي ود الفضل، وسليم 12 شهيد، بواقع 6 في كل.

▪︎ قرى الفولة العفصة، آب جلفة، الجقوقاب، الهجليج، البشاقرة، المقاريت، قوز حماد، تميرة، بريدة، أم مغد،المتمة ، الجعافرة، العيدج، دلوت البحر، رغوة باكر، الرواشدة، ومدينة الكاملين 34 شهيد، بواقع شهيدين بكل.

▪︎ في قرى الحشيشاب، بانت. السديرة الغربية، 9 شهداء، بواقع 3 شهداء في كل.

▪︎ بقري القوة العوامرة، السروفاب، الكاهلي، ود الأبيض، الحريز، النصوراب، حاج موسى، ود جودات، الركيب، قوز أحمد نور، شرفت الحلاويين، العك، الكديوة، عد الخضر، ود فلوقة، العمارة، ديم كريم، صفيتة تيراب، كترة الضقالة، السيال، الحليلة، المهيدات أم علي، القراعة التاي، العريباب ريفي رفاعة، 26 شهيد، بواقع شهيد بكل قرية.

وابان مرصد الجزيرة، ان عدد القرى التي تمكن من حصرها، وتوثيق إعتداء مليشيا الدعم السريع عليها بشرق وشمال الجزيرة في هجماتها الأخيرة بلغت 77 قرية.

موضحاً ان جملة الشهداء الذين تمكنوا من حصرهم يتجاوز (1,237) شهيد وشهيدة، قتلتهم المليشيا فقط في واحد وعشرين يوما بشرق وشمال الجزيرة، منذ العشرين من أكتوبر الماضي، وان العدد قابل للزيادة بسبب عدم تمكنهم في مؤتمر الجزيرة من التواصل على الأرض مع المصادر لإنقطاع شبكات الاتصالات، ومصادرة المليشيا لأجهزة الاستارلينك.

وأضاف: “اعداد الجرحى، والمصابين غير معروف، فهناك من تعافى، وهناك من أصبح معاقا، وهناك من لحق بالشهداء”.