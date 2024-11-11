وفد فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن المعني ينخرط في اجتماعات مع مجلس السيادة ببورتسودان

بورتسودان: السوداني

انخرط وفد فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن المعني بولايات دارفور، في اجتماعات بالعاصمة الإدارية بورتسودان مع مجلس السيادة.

وتُعد هذه أول زيارة لفريق الخبراء منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل 2023م، وستستغرق الزيارة 3 أيام يلتقي خلالها عددا من الجهات والمؤسسات الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ القرار.

وقال رئيس المنسقية الوطنية لمتابعة القرار (1591) اللواء الركن م. عزالدين عثمان، ان الوفد تلقى تنويراً حول الأوضاع الماثلة في البلاد وحجم الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبتها مليشيا آل دقلو المتمردة بحق المدنيين بإقليم دارفور في عدد من ولايات السودان المختلفة، ومساعي السودان لتحقيق السلام.

وكان مجلس الأمن تبنى القرار رقم 1591 بتاريخ 29 مارس في العام 2005، وينص على فرض حظر على الأسلحة وعقوبات ضد بعض الأفراد والمؤسسات المشاركة في الصراع في دارفور، ويجرى تجديده سنوياً.

وأكد في تصريحات له عقب الاجتماع ترأسه عضو مجلس السيادة ــ مساعد القائد العام الفريق إبراهيم جابر، استعدادهم لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لتنفيذ مهمة الفريق وفقاً للتفويض المعني.

وكان فريق الخبراء أشار في تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن مطلع العام الجاري، إلى تفاصيل الإمداد العسكري من الخارج للدعم السريع. وقال التقرير انه منذ أغسطس 2023، تزامنت الحملات العسكرية المتواصلة التي شنتها قوات الدعم السريع للسيطرة على المدن الرئيسية في دارفور.

وكشف التقرير طرق إمداد جديدة إلى دارفور، يضمن تدفق الأسلحة والمركبات والخدمات اللوجستية.

وبحسب شهود عيان ومقاطع فيديو، استخدمت قوات الدعم السريع، في حملتها العسكرية المتزايدة في دارفور منذ أغسطس، عدة أنواع من الأسلحة الثقيلة والمتطورة التي لم تكن تستخدمها هناك من قبل.

وقال الخبراء في تقريرهم ان اتهام الإمارات دعمها لقوات الدعم السريع “ذو مصداقية”.