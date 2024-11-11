الأورطة الشرقية: الرئيس الإريتري أفورقي يقف على استعدادات الفصائل بشرق السودان وجاهزيتها للمشاركة والتصدي لحماية السودان من الأطماع الأجنبية

أسمرا: السوداني

أعلنت قوات الأورطة الشرقية، أن قيادة الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة بقيادة الأمين داؤود، التقت أمس بالرئيس الإريتري اسياس افورقي،

حيث اطمأن الرئيس افورقي على موقف الفصائل بشرق السودان وجاهزيتها بالمشاركة والتصدي لحماية السودان والمنطقة من كل الأطماع الأجنبية.

وقالت إن الاجتماع بحث بشكل عميق التحديات التي تواجه السودان وشعبه.

وأضافت: “نطمئن الشعب السوداني وعموم الأهل بشرق السودان أن المناخ بات ملائما لاستعادة الدولة السودانية وفق مشروع وطني يعزز الوحدة الوطنية والمواطنة المتساوية بين كافة أبناء الوطن الواحد. ونشير بأن الاجتماع تطرق للمشتركات والمبادئ التي توافقنا عليها مع فخامة الرئيس اسياس افورقي وهي تتعلق ببناء مشروع وطني يحصن سيادة الدول والمنطقة من أي تدخلات سالبة تزعزع الاستقرار السياسي والاجتماعي. ونجدد ثقتنا الواسعة بدولة إريتريا حكومةَ وشعباً في وقفتهم الصادقة مع الشعب السوداني”.