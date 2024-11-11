رئيس حزب المؤتمر الوطني (المحلول) يعلن تأجيل اجتماع مجلس الشورى

بورتسودان: السوداني

أعلن رئيس حزب المؤتمر الوطني (المحلول)، إبراهيم محمود حامد، ان المكتب القيادي للحزب قرر تأجيل اجتماع مجلس الشورى لأجل لاحق يُحدّد بالتشاور بين المكتب القيادي وهيئة الشورى.

وقال إبراهيم في بيان له مخاطباً الأجهزة القيادية والعضوية بالحزب: “لقد تابعتم خلال الأيام الماضية التداول حول انعقاد مجلس الشورى وما صاحب ذلك من استقطاب ومؤشرات للخلافات وسط العضوية، ومراعاةً لظروف الحرب التي تمر بها البلاد وضرورة انشغال كل العضوية وتوجيه الجهود لدعم قواتنا في ميادين المعركة، بالإضافة للظروف الأمنية ولضمان سلامة العضوية في الاجتماعات، وحفاظاً على وحدة صفنا، ولإحكام التنسيق لترتيب الاجتماع، حيث أنْ دورة الانعقاد هذه استثنائية وحسب النظام الأساسي فإنها تنعقد إما بطلب من المكتب القيادي أو بطلب ثُلث أعضاء الشورى كحد أدنى، وبعد التشاور مع أعضاء المكتب القيادي، قرر المكتب القيادي تأجيل اجتماع مجلس الشورى”.

وأضاف: “نسأل الله النصر لقواتنا المسلحة والجنة للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين ونسأله عودة الأسرى والمفقودين”.