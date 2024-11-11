الفريق أول البرهان يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية

الرياض: السوداني

وصل رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم إلى المملكة العربية السعودية، مترئساً وفد السودان المشارك في أعمال القمة العربية والإسلامية غير العادية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض اليوم، بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية.

واستقبل البرهان بمطار الملك خالد الدولي صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين المنطقة، وأعضاء البعثة الدبلوماسية السودانية لدى المملكة العربية السعودية.

وستبحث القمة، تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، كما ستبحث القمة، تداعيات التطورات الراهنة في المنطقة.