والي الخرطوم: أخبار سارة سيعلنها الجيش عقب الفراغ من عدة محاور

أم درمان: رحاب فرينى

كشف والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، عن أخبار سارة سيعلنها الجيش السوداني قريباً عقب الفراغ من عدة محاور، وأكد الوالي أنّ القوات المسلحة تتمتع بتاريخ يُؤهِّلها لحسم حرب المدن التي تدور حالياً، مشيراً إلى أن تشكيل الخلية الأمنية بالخرطوم وإعلان حالة الطواريء أسهم مباشرة في استقرار المواطنين.

وفيما يتعلق بملف الأجانب، نبه والي الخرطوم إلى أهمية حسم ملف الأجانب، مؤكداً أن الولاية بها العشرات من الأجانب، وأنهم يدركون خطورة ذلك، كاشفاً عن أن هناك طالبي لجوء انضموا للمليشيا المتمردة، إضافةً إلى آخرين تم الحكم بإبعادهم، ولكنهم لم ينفذوا.