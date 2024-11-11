تفاصيل خطاب رئيس مجلس السيادة في القمة العربية والإسلامية بالرياض

الرياض: السوداني

أكد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، تضامن حكومة وشعب السودان مع الشعب الفلسطيني، محيياً صموده ونضاله العادل والمشروع لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال البرهان لدى مخاطبته اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، فعاليات القمة العربية والإسلامية، إن السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل لجميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري. وفقاً لقرارات مجلس الأمن وما نصت عليه مبادرة السلام العربية التي اعتمدت في عام 2002م.

وأضاف: “نضم صوتنا معكم جميعاً بمناشدة المجتمع الدولي للتسريع بتنفيذ حل الدولتين ووقف إطلاق النار والحيلولة دون توسع نطاق الصراع في المنطقة ووقف التهجير القسري لسكان غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للنازحين واللاجئين”.

وأضاف البرهان: “لا شك أنكم تابعتم ممارسات مليشيا الدعم السريع المتمردة الخطيرة التي تهدف إلى تدمير الدولة السودانية وتجويع وتشريد شعب السودان في تحدٍّ صارخٍ للقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية وارتكاب جرائم لا تقل، بل أكثر خُطورةً من جرائم الإحتلال الإسرائيلي في غزة ولبنان، وأؤكد لكم أن شعب السودان العظيم بتاريخه وحضارته وبدعم وعون أشقائه وأصدقائه قادرٌ على الخروج إلى بر الأمان”.

وجدد البرهان، تقديره لدور المملكة العربية السعودية المتعاظم في خدمة القضايا العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.

وأكد الاستعداد للعمل مع جميع الأشقاء في العالمين العربي والإسلامي وجميع الأصدقاء من محبي السلام في المجتمع الدولي للعمل معاً من أجل وضع حدٍّ لجميع النزاعات والصراعات في العالم.