مناوي: حصار المليشيا المتمردة للفاشر جريمة إنسانية!!

بورتسودان: السوداني

قال مني أركو مناوي، إن الأوضاع الإنسانية بالسودان عامة ودارفور خاصة تدهورت بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن مليشيا التمرد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خاصة الإبادة الجماعية في الجنينة.

وقال مناوي خلال الملتقى التفاكري حول الأوضاع الإنسانية بالسودان عامة ودارفور خاصة، الذي عقد اليوم ببورتسودان بحضور ممثلي المنظمات الدولية العاملة بالسودان بحضور مفوضة العون الإنساني سلوى آدم بنية وعدد من أعضاء حكومة إقليم دارفور، أن هناك فرقاً بين الحرب والجرائم، وان ما قامت به مليشيا الجنجويد يمثل انتهاكا صريحا ضد الإنسانية، مشيرا إلى أهمية إدانة هذا السلوك.

وأضاف مناوي أن مدينة الفاشر تعاني الحصار من قبل المليشيا المتمردة وهي تعتبر بمثابة إبادة جماعية، حيث تمنع دخول المساعدات الإنسانية لمدة سبعة أشهر وهو أمرٌ غير مقبول.

وقال إن المليشيا ترتكب بشكل متعمد القصف العشوائي ضد المدنيين والمؤسسات الخدمية، مما يعتبر جريمة مكتملة الأركان، مشيراً إلى أن بالفاشر حالياً أكثر من مليون مواطن، مما يتطلب التدخل العاجل لتوفير المساعدات الإنسانية.