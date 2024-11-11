عقار: الأحزاب حرّضت الدعم السريع على الحرب ولن نسمح الاستعمار الجديد للسودان

بورتسودان: السوداني

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار، إن الحكومة لن تسمح بالاستعمار الجديد والسودان سيظل للسودانيين دون إقصاء أو تهميش.

وقال خلال الجلسة الختامية لتنسيقية القوى الوطنية اليوم بحاضرة ولاية البحر الأحمر مدينة بورتسودان، إنّ الفترة الانتقالية سخرت شعار ثورة ديسمبر لأهداف شخصية مصحوبة بالعمالة للخارج والمكايدات الإثنية دون أي اهتمام بخدمة قضايا المواطنين، مشيراً إلى أن الأحزاب السياسية تعد شريكا أصيلا في الفشل، وانها عملت على تحريض مليشيا الدعم السريع وصولاَ بالبلاد لمربع الحرب.

ودعا عقار لانتهاج منهج علمي لتأسيس الدولة السودانية ومحاربة الخلل الهيكلي وتأسيس دستور يُعنى بقضايا المواطنة وقسمة الثروة والسلطة.

وطالب عقار بمحاربة التشاكس وفق رؤية متفق عليها، مبيناً أنّ السودان يمر بكارثة يصعب تجاوزها حال رفض الآخر.

من جانبه، ثمّن والي البحر الأحمر، الفريق الركن مصطفى محمد نور، دور تنسيقية القوى الوطنية في دعم القوات المسلحة وجمع الصف الوطني، مؤكداً مساندته للتنسيقية وصولاً بالبلاد لبر الأمان.