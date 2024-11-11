الحكومة تتّهم المنظمات الدولية بالسودان بالتواطؤ مع المليشيا!

بورتسودان: السوداني

اتهمت الحكومة، المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني بالتواطؤ مع المليشيا من خلال المساهمة في توصيل قوافل المساعدات الإنسانية إليها.

وقالت مفوض العون الإنساني سلوى آدم بنيه خلال اللقاء التفاكري الذي نظمته حكومة إقليم دارفور ببورتسودان، اليوم الاثنين، بحضور ممثلي المنظمات العاملة الدولية في المساعدات الإنسانية، قالت إن المنظمات تعلم جيدا ان المليشيا المتمردة تنهب وتقتل وترتكب كل أنواع الجرائم ضد المواطنين، لكنها لم تُحرِّك ساكناً وهذا يدل علي تواطئها مع التمرد.

وتابعت: “طلبنا مرارا من المنظمات بإيصال مساعدات إنسانية من بورتسودان للمواطنين بالمناطق المتأثرة بهجمات المليشيا، حيث تمت مخاطبتهم رسمياً، لكنهم لم يردوا على طلبها ونحن نعلم انهم ينفذون أجندات دولية”.

وأضافت بنية ان المنظمات تركز على معبر ادري دون غيره، في حين أن هناك أكثر من عشرة معابر لكنهم يسعون فقط من خلال التركيز على معبر ادري لدعم المليشيا.!

وقالت إنه على الرغم من ان تصاريح السماح لاستغلال معبر ادري تنتهي في الخامس عشر من الشهر الجاري، الا ان الحكومة ملتزمة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وانتقدت بنيه عدم مبالاة المجتمع الدولي بالجرائم الممنهجة للمليشيا ضد المدنيين، بدأ من تمرد المليشيا المتمردة وآخرها انتهاكات المليشيا ضد المواطنين في ولاية الجزيرة حيث لم تقم اي منظمة بالإدانة ولا حتى إصدار بيان، مما يؤكد قبول المجتمع الدولي بانتهاكات المليشيا. واستمرارها بارتكاب المجازر ضد المواطنين، وقالت إن الحكومة قدمت كل التسهيلات لعمل المنظمات الا انهم لديهم أجندة خاصة.!