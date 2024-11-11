وزير التنمية الاجتماعية: مشروع تكية “فكة ريق” قدّم للمجتمع الوافد والمستضيف خلال الحرب الكثير من الخدمات

أم درمان: السوداني

أوضح الوزير المكلف – مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم، صديق حسن فريني، احتياج المجتمع إلى الأفكار الرصينة التي تطرح “منسجمة مع هويتنا وانتمائنا وعاداتنا السمحة والتي تعبر عن قضايانا الاجتماعية”، وأشار إلى استهداف المرأة في قيمها ومنهج تفكيرها في هذه الحرب، مؤكداً اتخاذ التدابير والخطوات لاسترداد الهوية السودانية وتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقال فريني إن مشروع تكية “فكة ريق”، قدم للمجتمع الوافد والمستضيف خلال عام من مسيرته كثيراً من الخدمات في أربعة مسارات يعمل من خلالها المشروع (الغذاء، الكساء، الدواء والنماء).

وحيا فريني، الشراكة بين المشروع ومبادرة جوّانا أمل بتنظيم منتدى خاص بتنمية المرأة الفاعلة والناشطة اقتصادياً لتجاوز تأثيرات الحرب.

وشدد على أن جوّانا أمل هي جزء من الأمل الكبير في إعادة البناء والترميم النفسي والتعافي الاجتماعي من خلال رفع القدرات وتمليك المهارات والتمويل لكل المشروعات مستهدفين قطاعات المرأة والشباب والأطفال واستعدادهم لتبني كل المشروعات.

ونقل فريني تحيات والي ولاية الخرطوم ومساندته لكل المبادرات، وامتدح مجتمع كرري المتقدم في وعيه ومعالجته لكافة القضايا الاجتماعية ومطلوبات المرحلة، والاستفادة من النشاط المجتمعي، وإن المرحلة تحتاج التآزر الجماعي والجهد الرسمي والشعبي لمخاطبة قضايا المرأة خاصة عبر وزارة التنمية الاجتماعية.

جاء ذلك، خلال الجلسة الاجتماعية التي نفذتها مبادرة امل بشراكة مع فكة ريق، تحت شعار “لست وحدك”.

من جانبه، رحّب مؤسس مشروع تكية “فكة ريق” الإعلامي عثمان الجندي بوزير التنمية الاجتماعية، ومشاركته احتفالية دخول المشروع عامه الثاني بتدشين أربع تكايا جديدة بكرري وأم درمان، وأكد الجندي تعزيز الشراكات المجتمعية إحداها مبادرة امل، مستعرضاً نشاط التكية منذ بداياتها ومساراتها الغذاء والكساء والدواء والنماء، ومشروعات التمويل الأصغر للنساء لإخراجهن من دائرة الفقر إلى رحاب الإنتاج والاكتفاء الذاتي.

مديرة مبادرة “جوّانا أمل” منى محمد حسين، ابانت ان المبادرة أساسها الدعم النفسي وتطوير الذات، وهي ترعى المشاريع الصغيرة بالتنسيق مع “فكة ريق”، وتقدم محاضرات توعوية عبر خبراء، بالإضافة إلى داعمين ومساهمين متطوعين لكل فئات المجتمع.

جدير بالذكر ان البرنامج تخللته محاضرات وجلسة اجتماعية مع الأمهات كبار السن، وقام فريني بزيارة مشروع “عواسة الكسرة” الخاص بالتكية، وأطلق مسابقة لتعليم الشابات الصغيرات العواسة للحفاظ على الإرث السوداني لمجابهة الظروف التي فرضتها الحرب.