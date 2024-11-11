العون الإنساني تُملِّك فريق الخبراء الأممي وثائق تظهر عراقيل مليشيا الدعم السريع لإيصال المساعدات الإنسانية بدارفور

الخرطوم: السوداني

أجرى فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي اليوم، فى إطار مهمته المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1591 لسنة 2005 الخاص بإقليم دارفور، عدداً من اللقاءات شملت وزارة الخارجية وعدداً من المؤسسات العسكرية بالبلاد.

كما زار فريق الخبراء، مقر المفوضية القومية للعون الإنساني ببورتسودان يرافقه أعضاء المنسقية الوطنية لمتابعة القرار ١٥٩١ لسنة ٢٠٠٥م الخاص بولايات دارفور.

ووصفت المفوض العام للعون الإنساني بالسودان د. سلوي آدم بنيه، لقاء الخبراء بالناجح والمهم، مضيفة أنها اطلعت الفريق على حقيقة الأوضاع الإنسانية بدارفور وبقية مدن السودان، علاوة على الانتهاكات التي ألحقتها المليشيا بالمدنيين وذلك عبر وثائق مصورة تثبت فظائع المليشيا.

وأشارت بنية إلى أن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة طرح جملة من الأسئلة حول معبر أدري الحدودي، حيث قدمت لهم شرحاً مفصلاً حول موقف الحكومة السودانية من قضية فتح المعابر، مجددة التزام السودان بتقديم كافة التسهيلات المعنية بانسياب تدفق المساعدات الإنسانية.

وأشارت إلى أن السودان تقدّم بمقترح للأمم المتحدة فيما يلي استمرار العمل بمعبر أدري يتضمن تشكيل آلية مشتركة تضم السودان، تشاد والأمم المتحدة بغرض تسهيل الإجراءات ومراقبة المنقولات الواردة إلى السودان.

وقالت بنيه إنها اطلعت أيضاً فريق الخبراء الأممي على التجاوزات والاعتراضات التي تقوم بها المليشيا وتعدياتها على فرق المساعدات الإنسانية في تحدٍّ واضح لقرار مجلس الأمن الدولي ( ٢٧٣٦ ) الخاص بعدم محاصرة الفاشر واعتراض وصول الإغاثة للمحتاجين، مؤكدة أن الحكومة السودانية تسمح بوصول الإغاثة لأي مواطن سواني موجود في أي بقعة فى البلاد، حيث تمت مخاطبة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوشا) باستعداد حكومة السودان لفتح المعبر متى ما تمت الاستجابة للمطلوبات المتصلة بسلامة الإجراءات المعنية بفتح المعبر.