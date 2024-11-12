الأمير محمد بن سلمان يؤكد للبرهان وقوف المملكة بجانب السودان ودعمها لوحدته وأمنه وإستقراره وسلامة أراضيه

الرياض: السوداني

عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مباحثات ثنائية، مع وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على هامش القمة العربية والإسلامية غير العادية التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض.

حيث تطرقا لمسار العلاقات الثنائية ودعم آفاق التعاون المشترك بين السودان والمملكة العربية السعودية.

وقال مجلس السيادة، ان البرهان أطلع ولي العهد السعودي على تطورات الأوضاع في السودان، على خلفية تمرد مليشيا آل دقلو الإرهابية على الدولة ومؤسساتها، والذي نتج عنه إنتهاكات وفظائع في حق المدنيين، وإستهداف المواطنين الأبرياء وتدمير المؤسسات والمنشآت الحيوية ومشروعات البنية التحتية في البلاد.

من جانبه أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقوف المملكة بجانب السودان ودعمها لوحدته وأمنه وإستقراره وسلامة أراضيه.

مبيناً أن الشعبين السعودي والسوداني تربطهما علاقات ضاربة بجذورها في عمق التأريخ، مشدداً على ان بلاده تتطلع لإحلال السلام والإستقرار بالسودان في أسرع وقت ممكن، وذلك لوضع حد للمعاناة التي يواجهها الشعب السوداني.