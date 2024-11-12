البرهان يصل أذربيجان للمشاركة في قمة المناخ

الخرطوم: السوداني

وصل رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم، إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان، للمشاركة في فعاليات الدورة (٢٩) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، والتي تستضيفها مدينة باكو، تحت شعار: “تضامناً من أجل عالم أخضر”.

ويقود البرهان وفد السودان، الذي يضم نخبة من الخبراء والمُهتمين في مجال البيئة ودراسات المناخ.

وسيُخاطب رئيس مجلس السيادة، أعمال قمة الرؤساء، والتي يشارك فيها العديد من رؤساء الدول والحكومات وممثلون للمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات العاملة في مجالات البيئة والمناخ، بجانب الأمين العام العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وسيقدم السودان، أوراق عمل أعدّها عددٌ من الخبراء السودانيين المهتمين بالبيئة وتغيُّر المناخ.

كما سيشارك وفد السودان، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول تحويل الطموح إلى عمل، وتوسيع نطاق تمويل التكيف لتحقيق الهدف العالمي بشأن التدابير اللازمة لمواجهة ظاهرة تغيُّر المناخ.