الشمالية: السوداني

استقبل والي الشمالية عابدين عوض الله وعدد من أعضاء حكومته ولجنة أمن الولاية، وصول أول رحلة ركاب لمطار دنقلا عبر شركة تاركو للطيران قادمة من مدينة بورتسودان، بعد سنوات من التوقف.

وقال عابدين، إنّ استئناف العمل بالمطار جاء ثمرة لملتقى الاستثمار والصناعة للولاية، الذي أُقيم مؤخراً بالعاصمة الإدارية بورتسودان، حيث وجه عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق بحري مهندس إبراهيم جابر، بتشغيل المطار.

وأضاف: “إعادة تشغيل مطار دنقلا سيكون له أثر كبير في الدفع باقتصاد الولاية، كذلك وصول المساعدات الإغاثية، بجانب أثره الاجتماعي وتسهيل السفر للمغتربين”، مؤكداً استمرار حركة الطيران بالمطار، لافتاً إلى أهمية العمل على قياس مستوى الإقبال على التذاكر ومكاتب الحجز، مشيراً إلى أن تشغيل المطار رسالة بأن الولاية تنعم بالأمن والاستقرار، إضافةً إلى أن عودة الطيران يفتح الأبواب واسعاً للمستثمرين.

وأشارت إدارة شركة مطارات السودان أن تشغيل مطار دنقلا، يشكل أهمية كبيرة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.