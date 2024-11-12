17 نوفمبر آخر موعد لحصر وتسجيل طلاب الشهادة السودانية النازحين

الخرطوم: السوداني

حددت إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم يوم الأحد القادم الموافق 17 نوفمبر الجاري كآخر موعد لحصر وتسجيل الطلاب النازحين من دفعة 2023 المؤجلة.

وأعلنت الإدارة، مكاتب وإدارات التعليم بالولايات بعدم حصر وتسجيل اي طالب بعد هذا التاريخ وان ترفع كشوفاتها حتى تتمكن إدارة الامتحانات من تحديد الكشوفات النهائية للطلاب الممتحنين، وأشارت الإدارة في خطابها الى ان إحصائيات الطلاب ظلت متأرجحة بين الولايات نسبة لحركة النزوح التي تطرأ من حين لآخر مما استدعى لاستمرار الحصر لفترة زمنية طويلة ضماناً لتسجيل جميع طلاب الدفعة 2023 للامتحان.